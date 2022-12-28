В СГК рассказали, почему в квитанциях барнаульцев такие большие суммы

Суммы шокировали барнаульцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула негодуют из-за больших сумм за тепло в декабре. О причинах роста сообщили в официальном Telegram-канале СГК.

Специалисты отметили, что сумма за отопление состоит из тарифа, объема потребления домом, либо норматив и площадь квартиры (если установлены счетчики, то показания счетчиков).

В декабре рост платы в сравнении с ноябрем вызван двумя факторами: ростом тарифа на 11% с декабря в Барнауле, а также ростом объемов потребления тепловой энергии домами.

– Что касается увеличения объемов потребления тепла, то по данным гидрометеоцентра за расчетный период декабря 2022 года было холоднее по сравнению с ноябрем на -18,2 градуса, а значит дома потребили больше тепла, – заявили в СГК.

Ранее мы писали, что жители Барнаула в шоке от больших сумм за коммуналку в этом декабре.