Несколько участков дорог перекроют в январе в Барнауле

Ограничение будут на нескольких участках Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе в Барнауле перекроют несколько дорожных участков. Об этом предупреждают в мэрии краевой столицы.

С 15 января до вечера 15 февраля закроют движение по всей ширине проезжей части улицы Северо-Западной 2-й (от улицы Солнцева до улицы Юрина). Там строят газопровод.

С 5 января по 5 апреля закроют движение по улице Пролетарской (от проспекта Красноармейского до переулка Радищева). Там занимаются тепловыми сетями

До 30 января будет действовать перекрытие по переулку Циолковского (от улицы Партизанской до улицы Пролетарской). Там продолжают строить теплотрассу.

Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.