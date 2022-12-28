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НовостиОбщество28 декабря 2022 4:22

Главой Рубцовска переизбрали Дмитрия Фельдмана

За него проголосовали единогласно
Герман Архаров
Прошла сессия Рубцовского городского Совета депутатов

Прошла сессия Рубцовского городского Совета депутатов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 28 декабря, на внеочередной сессии Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края главой Рубцовска переизбрали Дмитрия Фельдмана. Об этом сообщает администрация города.

Дмитрия Фельдмана переизбрали единогласным решением депутатов. Его назначили на пост во второй раз. Чиновник возглавляет город с 2017 года.

Известно, что Дмитрий Фельдман родился 22 марта 1962 года. У него большой профессиональный опыт, работал на руководящих должностях на АТЗ и других предприятиях Рубцовска, избирался депутатом Рубцовского городского Совета депутатов, занимал различные должности.