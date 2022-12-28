До -12 градусов ожидается в Алтайском крае 28 декабря

В Барнауле 28 декабря столбики термометров покажут -7…-9 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 28 декабря, в Алтайском крае температура воздуха составит -7…-12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Будет дуть юго-восточный ветер, 2-7 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с.

В Барнауле 28 декабря столбики термометров покажут -7…-9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ожидается юго-восточный, ветер, 2-7 м/с.