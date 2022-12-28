Движение электротранспорта было парализовано в Барнауле

Некоторые трамваи ездили по измененным маршрутам Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером во вторник, 27 декабря, в Барнауле остановилось движение части трамваев и троллейбусов. Об этом сообщают в мэрии.

Движение электротранспорта было парализовано из-за повреждения силового кабеля между тяговыми подстанциями. В связи с этим временно изменяли маршруты следования трамваев №7 и №9.

Проблему удалось устранить примерно через час. Уже в 20:17 все трамваи и троллейбусы краевой столицы ездили по своим привычным маршрутам.