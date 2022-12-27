В Барнауле в новогодние праздники урежут количество транспорта

Общественный транспорт будет работать по специальному расписанию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в новогодние и рождественские праздничные дни общественный транспорт будет работать по особому расписанию. Как сообщили в администрации краевой столицы, это связано с резким падением пассажиропотока.

31 декабря транспорт будет работать в режиме выходного дня, 1 января количество утренних рейсов и плановое число автобусов урежут на 60%, а в 2 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением числа автобусов на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут работать, как в выходные.

- График движения составлен на основании ежегодного мониторинга пассажиропотока в период новогодних праздников, - отметили в мэрии.