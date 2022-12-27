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НовостиОбщество27 декабря 2022 11:16

В Барнауле в новогодние праздники урежут количество транспорта

Общественный транспорт будет работать по специальному расписанию
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Общественный транспорт будет работать по специальному расписанию

Общественный транспорт будет работать по специальному расписанию

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в новогодние и рождественские праздничные дни общественный транспорт будет работать по особому расписанию. Как сообщили в администрации краевой столицы, это связано с резким падением пассажиропотока.

31 декабря транспорт будет работать в режиме выходного дня, 1 января количество утренних рейсов и плановое число автобусов урежут на 60%, а в 2 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением числа автобусов на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут работать, как в выходные.

- График движения составлен на основании ежегодного мониторинга пассажиропотока в период новогодних праздников, - отметили в мэрии.