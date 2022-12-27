Алтайские следователи ищут мать мальчика, который убегал от собак и сломал ногу

Собаки напали на ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи устанавливают родителей пострадавшего в Барнауле мальчика. Ранее сообщалось, что 12-летний сломал ногу, убегая от стаи собак в лесополосе.

- Следственным органам СК России по Алтайскому краю в рамках доследственной проверки необходимо опросить родителей потерпевшего ребенка, на которого напала стая собак в микрорайоне «Дружный», - пояснили в следственном управлении следственного комитета региона.

Всех, кому что-либо известно о родных пострадавшего мальчика, просят обращаться по телефону 89039489572.