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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 11:00

Алтайские следователи ищут мать мальчика, который убегал от собак и сломал ногу

По факту травмирования ребенка ведется проверка
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Собаки напали на ребенка

Собаки напали на ребенка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи устанавливают родителей пострадавшего в Барнауле мальчика. Ранее сообщалось, что 12-летний сломал ногу, убегая от стаи собак в лесополосе.

- Следственным органам СК России по Алтайскому краю в рамках доследственной проверки необходимо опросить родителей потерпевшего ребенка, на которого напала стая собак в микрорайоне «Дружный», - пояснили в следственном управлении следственного комитета региона.

Всех, кому что-либо известно о родных пострадавшего мальчика, просят обращаться по телефону 89039489572.