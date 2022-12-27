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НовостиОбщество27 декабря 2022 10:05

«Не каждый может себе позволить»: в Барнауле появилась маршрутка с «лежачим VIP-местом»

В Барнауле заметили маршрутку с «лежачим VIP-местом»
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скриншот поста в паблике Barnaul22

Скриншот поста в паблике Barnaul22

Жители Барнаула шутят в соцсетях над сломанным креслом в одной из маршруток города. Пассажиры интересуются в паблике Barnaul22, нужно ли доплачивать за такую «роскошь».

- Лежачее VIP-место в 65 автобусе. Интересно, сколько доплата? – пишет подписчик паблика.

В комментариях люди поддержали юмор: одни пишут, что это массажное кресло, и сидящий сзади пассажир должен делать массаж; другие шутят, что как бизнесе выдадут тапочки и маску для сна. Также некоторые подчеркнули, что люди сами ломают кресла и затем жалуются на общественный транспорт.