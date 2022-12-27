Стало известно, когда жителям Алтайского края перечислят пенсии и другие выплаты

Пособия Фото: Олег УКЛАДОВ

В отделении Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю пояснили, каким образом будут выплачивать пенсии и другие пособия в новогодние праздники. Выплаты за январь через Почту России пройдут без изменений - с 3 января с учетом режима работы почтовых отделений.

Тем, кто получает пенсию через банки с 8-го по 14-ое число, деньги за январь перечислят раньше - 28 декабря.

- Остальным пенсионерам, получающим пенсию через банк, средства будут выплачены в обычном режиме в течение января в установленные им даты доставки, - пояснили в отделении.

Страховая пенсия неработающим пенсионерам придет в увеличенном размере с учетом индексации с 1 января в размере 4,8%. Прибавка для каждого будет индивидуальной.

Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, на детей от 8 до 17 лет, беременным и так далее тоже перечислят до 28 декабря 2022 года.