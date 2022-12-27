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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:19

Бывший депутат АКЗС получил условный срок и штраф в размере 5 млн рублей за дачу взятки

Его признали виновным
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Суд

Суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске осудили Всеволода Кондратьева, который обвинялся в даче взятки в особо крупном размере. По данным Советского районного суда, мужчина нарушил условия госконтракта и пытался это скрыть.

Кондратьев, который ранее являлся депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, занимая пост одного из акционеров юридического лица и фактически должность гендиректора фирмы для получения прибыли и личной выгоды решил скрыть нарушения условий госконтракта на строительство многоквартирного дома в Барнауле. Он подготовил юридические документы с недостоверными сведениями о проведенных работах и через посредника передал должностному лицу 2,5 млн рублей «за общее попустительство в пользу взяткодателей».

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в доход государства в виде двукратной суммы взятки, то есть в размере 5 млн рублей, - отметили в суде.

Наказание является условным с испытательным сроком на пять лет.