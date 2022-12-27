Экс-главу алтайского города Яровое будут судить за срыв отопительного сезона

Суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае передали в суд уголовное дело в отношении бывшего мэра города-курорта Яровое. Как сообщили в пресс-службах прокуратуры и следкома, он обвиняется в халатности из-за срыва отопительного сезона.

По данным следствия, обвиняемый, занимавший пост главы города, вовремя не принял имущество теплоэлектроцентрали в муниципальную собственность. По его указанию был отложен ремонт котлов, а город не получил паспорт готовности.

- Соответственно надлежащим образом объект, от которого зависит подача тепла более чем 12 тысячам граждан и на социальные объекты не прошел подготовку к работе в осенне-зимний период 2021 года, - отметили в ведомствах.

В итоге в ноябре прошлого года котел сломался, в течение 10 дней в домах и соцобъектах не было отопления. 56 граждан, в том числе инвалиды, которые замерзали в квартирах, направили в суд иски о взыскании с обвиняемого компенсации - от 5 до 20 тыс. руб. Муниципальной котельной нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн руб.

Мужчина вину не признал, на его имущество в сумме более 860 тысяч рублей наложен арест.