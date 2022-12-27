В Алтайском крае реорганизуют три направления медицины

Больница Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае планируют реорганизовать три направления медицины. Как сообщает altapress.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, для каждого направления будет создано одно головное юрлицо в Барнауле.

По словам министра, за все материально-технические вопросы будет отвечать головное учреждение, а медицинские организации в районах станут структурными подразделениями в виде отделений или филиалов.

- Мы сталкиваемся с массой ситуаций, когда человек говорит: «Не хочу я быть главным», потому что финансовые и материально-технические обязательства – это действительно сложно, – подчеркнул Дмитрий Попов.

К слову, в большинстве регионов такую работу уже провели.