Дед Мороз и Снегурочка устроили дрифт около барнаульского торгового центра

Скриншот видео «Подслушано Барнаул»

В Барнауле возле торгового центра «Леруа Мерлен» заметили Деда Мороза и Снегурочку. Как сообщили в паблике «Подслушано Барнаул», они устроили дрифт на автомобиле.

Двое мужчин в костюмах волшебных персонажей прокатились на парковке центра. Заезд сняли на видео. На кадрах видно, что Дед Мороз высунулся из окна и помахал оператору.

В комментариях горожане оценили настроение мужчин. Одна из подписчиц паблика не могла не отметить переодетого в Снегурочку водителя.

- Зачетная Снегурочка, - смеется она.