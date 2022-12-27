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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:56

Дед Мороз и Снегурочка устроили дрифт около барнаульского торгового центра

Так они решили поздравить горожан с наступающим праздником
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скриншот видео «Подслушано Барнаул»

Скриншот видео «Подслушано Барнаул»

В Барнауле возле торгового центра «Леруа Мерлен» заметили Деда Мороза и Снегурочку. Как сообщили в паблике «Подслушано Барнаул», они устроили дрифт на автомобиле.

Двое мужчин в костюмах волшебных персонажей прокатились на парковке центра. Заезд сняли на видео. На кадрах видно, что Дед Мороз высунулся из окна и помахал оператору.

В комментариях горожане оценили настроение мужчин. Одна из подписчиц паблика не могла не отметить переодетого в Снегурочку водителя.

- Зачетная Снегурочка, - смеется она.