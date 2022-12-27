На Алтае могут расширить список сельских специалистов, кому полагаются ежемесячные выплаты

Изменения в краевой закон инициировали губернатор и фракция «Единая Россия» Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и фракция «Единая Россия» выступили инициаторами внесения изменения в краевой закон о расширении категорий сельских специалистов, кто может претендовать на ежемесячные выплаты. Вопрос рассмотрят на январской сессии АКЗС.

Напомним, в настоящее время правом на получение ежемесячных выплат (ЕДВ) пользуются работники культуры, здравоохранения, ветеринарии и соцобслуживания, проживающие в сельской местности. Размер субсидий составляет 1060 рублей. При этом их занятость на постоянном месте работы должна составлять на мене 75% от нормы рабочего времени. Таким образом, получается, что специалисты, которые работают не на полную ставку, уже не попадают в списке тех, кому положены выплаты.

За сельских специалистов вступился профсоюз. Его представители подняли насущный вопрос на встрече с депутатским корпусом перед рассмотрением бюджета Алтайского края на 2023 год. А 22 декабря на расширенном заседании Совета фракции «Единая Россия» в Парламентском центре все заинтересованные стороны обсудили готовящиеся изменения.

На сегодняшний день ряд сельских специалистов работают на неполной ставке из-за низкой нагрузки (0,5 или 0,25 ставки). По словам представителя губернатора и правительства в АКЗС Натальи Кувшиновой, это около 1100 человек.

– В правительство поступали обращения от профсоюзов и депутатского корпуса. Мы внимательно изучили вопрос, подходы к начислению выплат, обсудили с фракцией и остановились на наиболее оптимальном варианте. Позиция губернатора - расширить категории специалистов, работающих в сельской местности, которые будут получать ежемесячную денежную выплату. Уже порядка 9000 жителей региона получают эту выплату. Принятие этих изменений позволит дать это право ещё большему количеству сельских специалистов, - говорит она.

Согласно статистике, большинство сельских работников занятых на полставки, трудятся в сфере культуры.

– Тема очень актуальная и важная, и очень хорошо, что мы, несмотря на непростую экономическую ситуацию, находим варианты для решения таких проблем. Мы давно обсуждали этот вопрос, и теперь сделали шаг к его решению. Уверен, что мы должны искать любые способы, чтобы поддержать работников сельских учреждений. Предложенные меры как раз помогут это сделать, - подчеркнул руководитель фракции ЕР Сергей Приб.

Авторы инициативы предложили включить в список специалистов, чья занятость на постоянной работе составляет не менее 25% нормы рабочего времени. При этом ранжировать размер выплаты в зависимости от степени занятости:

- занятым не менее 75% нормы своего рабочего времени – в размере 100% суммы ежемесячной денежной выплаты;

- занятым 50% и более, но менее 75% нормы своего рабочего времени – в размере 75% суммы ежемесячной денежной выплаты;

- занятым 25% и более, но менее 50% нормы своего рабочего времени – в размере 50% суммы ежемесячной денежной выплаты.

– Мы неоднократно поднимали вопрос о распространении выплат на тех работников, кто работает на полставки и меньше. К сожалению, по объективным причинам такое не редкость в некоторых отраслях. Мы рады, что нас услышали и вопрос будет решен, - сказал в заключение председатель Алтайского крайсовпрофа Иван Панов.

Законопроект планируют рассмотреть в двух чтениях. В том случае, если депутаты одобрят изменения, выплаты начнут начислять уже с января 2023 года.