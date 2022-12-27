Барнаульского гида отпустили под домашний арест в рамках дела о гибели туристов на Камчатке

Из 12 человек в живых остались только трое. Фото: КГКУ "ЦОД"

Барнаульского альпиниста-инструктора Ивана Алабугина, который является фигурантом уголовного дела о гибели туристов и гида на Камчатке, отпустили под домашний арест. Как сообщают «Вести-Алтай», мужчине запрещено покидать Камчатский край.

С середины ноября Алабугин находился в следственном изоляторе. Его задержали по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни, после гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка.

К слову, директору турфирмы, организовавшей тур, Андрею Степанову тоже изменили меру пресечения.

Ранее за Алабугина вступились лидеры туристского движения на Алтае.

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