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НовостиОбщество27 декабря 2022 3:13

На площади Мира в Барнауле установили 12-метровую ель

Ленинский район краевой столицы украсили к новогодним праздникам
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Площадь Мира

Площадь Мира

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Ленинском районе Барнаула обсутроили снежый городок устанвили праздничную ель. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новогодней площадкой стала площадь Мира.

На площади оформили 12-метровую искусственную ель, оградили поздравительными баннерами и зажгли световой потолок.

- Ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, расположенные в центре площади у елки, уже готовы встречать гостей городка. Также на площади Мира обустраивают две каркасные деревянные горки для детей, - пояснили в мжрии.

Накануне праздничный городок оформили на Мало-Тобольской.