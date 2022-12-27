На площади Мира в Барнауле установили 12-метровую ель

Площадь Мира Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Ленинском районе Барнаула обсутроили снежый городок устанвили праздничную ель. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, новогодней площадкой стала площадь Мира.

На площади оформили 12-метровую искусственную ель, оградили поздравительными баннерами и зажгли световой потолок.

- Ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, расположенные в центре площади у елки, уже готовы встречать гостей городка. Также на площади Мира обустраивают две каркасные деревянные горки для детей, - пояснили в мжрии.

Накануне праздничный городок оформили на Мало-Тобольской.