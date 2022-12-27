На Алтае в праздничные дни изменится расписание пригородных поездов

Расписание изменится до 9 января Фото: Олег УКЛАДОВ

В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Алтайском крае. Некоторые маршруты временно отменят, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

31 декабря отменяют №6234 Барнаул - Аламбай, а также

- №6021 Озерки - Барнаул;

- №6101 Депо - Барнаул;

- №6020 Барнаул - Красный Боец;

- №7105 Заринская - Барнаул.

1 января отменяются:

- №6001 Озерки - Барнаул;

- №6233 Аламбай - Барнаул;

- №6006 Барнаул - Красный Боец;

- №6005 Красный Боец - Барнаул;

- №6003 Усть-Тальменская - Барнаул;

- №6222 Барнаул - Тягун;

- №6221 Тягун - Барнаул;

- №6111 Барнаул - Ребриха;

- №6112 Ребриха - Барнаул;

- №6227 Заринская - Барнаул.

2 января добавят пригородный поезд №6001 Озерки - Барнаул. Он будет отправляться со станции в 05:35 по местному времени и прибывать в Барнаул в 06:55. А поезд №6776/6775 Сузун - Барнаул, наоборот, отменят.

Также 3 и 5 января добавят поезда №6111 Барнаул - Ребриха и №6112 Ребриха - Барнаул. Остальные поезда будут двигаться без изменений. С 9 января все маршруты вернутся к привычному графику. Уточнить информацию можно на сайте «Алтай-Пригород» или в билетных кассах.