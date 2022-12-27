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НовостиОбщество27 декабря 2022 1:57

Барнаульцы после Нового года смогут сдать елки на переработку

В городе пройдет ежегодная акция
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Акция

Акция

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле после Нового года пройдет акция по сдаче елок на переработку. По инфрмации городской администрации, деревья будут принимать сразу несколько точек.

21 января 2023 года в городе пройдет акция «Елки-палки». Живые деревья переработают и используют для производства плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Сдать елки можно с 11:00 до 13:00 по следующим адресам:

- Площадь Народная;

- Зеленый сквер на площади Октября;

- Балтийская, 53;

- ТРЦ «Гулливер»;

- ТЦ «Огни»;

- Парковка на Павловском тракте, 192а.