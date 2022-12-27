Барнаульцы после Нового года смогут сдать елки на переработку

Акция
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле после Нового года пройдет акция по сдаче елок на переработку. По инфрмации городской администрации, деревья будут принимать сразу несколько точек.
21 января 2023 года в городе пройдет акция «Елки-палки». Живые деревья переработают и используют для производства плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.
Сдать елки можно с 11:00 до 13:00 по следующим адресам:
- Площадь Народная;
- Зеленый сквер на площади Октября;
- Балтийская, 53;
- ТРЦ «Гулливер»;
- ТЦ «Огни»;
- Парковка на Павловском тракте, 192а.