Жителей Барнаула предупредили о сложной дорожной обстановке перед праздниками

Дорожная обстановка утром 27 декабря. Скриншот Яндекс. Пробки

Барнаульцев предупредили о возможном затруднении движения транспорта. Как сообщили в администрации краевой столицы, это связано с прежпраздничной подготовкой населения.

- Многие барнаульцы отправляются в эти дни за покупками к новогоднему столу и подарками для близких. Кроме того, в краевой столице увеличивается число гостей из прилегающих районов края, которые также едут в Барнаул за покупками, - подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Максимальные пробки могут случиться 28-29 декабря. В комитете пдчеркнули, что дорожники прилагают все силы, чтобы операвн расчищать дорожную сеть от снега. Техника работает круглые сутки. Также на активных участках усиена работа ДПС.

Жителей города просят отнестись к ситуации с пониманием.