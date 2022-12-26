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НовостиОбщество26 декабря 2022 11:47

15 административных дел завели на бийского вандала

Ему выписали внушительный штраф
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Вандалу выписали штраф 7500 рублей

Вандалу выписали штраф 7500 рублей

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Минувшей осенью рекламщики-вандалы испортили проект Юнармии, посвященный Герою, ветерану Геришенко Зиновию Ивановичу. На виновника завели 15 административных дел.

– Данный проект был реализован на подпорной стене у «Дома книги», - поясняют в пресс-службе мэрии.

Вандал наклеил прямо на портрете ветерана ВОВ рекламное объявление о продаже шуб. По данному факту администрация города провела проверку и установила, кто причастен к распространению информационных листовок.

– В отношении виновного возбуждено 15 административных дел, - подчеркивают в мэрии.

По решению административной комиссии при администрации города ему выписали штраф в 7500 рублей.