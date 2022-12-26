Медсестры краевой поликлиники пожаловались на низкую зарплату

Сама клиника наличие долгов отрицает Фото: Олег УКЛАДОВ

Медсестры Алтайской краевой поликлиники пожаловались журналистам на то, что уже полгода получают урезанную зарплату. В ситуации разбирался «Толк».

Журналисты направили соответствующий запрос в минздрав. Однако внятного ответа по существу не дождались. Вместе с тем, медсестры уже высказали свою версию происходящего: они считают, что зарплату им урезали из-за долгов клиники. Но в профильном ведомстве заверили, что кредиторская задолженность у медучреждения отсутствует. Хотя источники издания говорят об обратном.

– По версии одного из врачей, они вызваны общей ситуацией в здравоохранении – его финансирование в крае в целом снижается, это отражается и на уровне зарплат, которые сокращают за счет стимулирующей части, - пишет «Толк».

По словам другого источника, проблемы у клиники начались из-за конфликта непосредственно с минздравом.