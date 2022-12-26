Пациент Алейской ЦРБ обматерил сотрудницу регистратуры

Агрессивный пациент по решению суда заработал штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Алейска пришел в поликлинику, чтобы получить талон к хирургу, а оказался на скамье подсудимых. Инцидент произошел в ноябре.

Пациент ЦРБ планировал взять талон к хирургу по времени.

– Сотрудница регистратуры объяснила, что талонов нет, и предложила обратиться к врачу в порядке живой очереди. В ответ на это мужчина начал ее оскорблять, - сообщают в управлении юстиции Алтайского края.

В итоге агрессивный пациент оказался не на приеме у врача, а на скамье подсудимых, где ему пришлось отвечать за оскорбления. Там он уже не был столь уверен в себе, а от былой наглости пропал след. В итоге мужчина полностью признал свою вину и извинился. Потерпевшая приняла его слова. При этом она попросила строго не наказывать пациента.

Мировой суд назначил штраф в 3 тысячи рублей.