В Новоалтайске несовершеннолетняя девушка оттаскала за волосы инспектора ПДН

Девушка признает свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

17-летняя жительница Новоалтайска пойдет под суд за то, что оттаскала инспектора ПДН за волосы и ударила по лицу.

19 октября в отдел полиции по Новоалтайску доставили четверо подростков, в том числе состоящих на учете в отделении ПДН. Они попали в поле зрение полицейских, когда распивали алкоголь около школы. Во время беседы 17-летняя девушка, недовольная законными действиями сотрудников полиции, набросилась на инспектора ПДН, схватила за волосы и несколько раз ударила по голове и лицу.

По закону это расценивается, как применение насилия в отношении представителя власти, но не опасного для жизни и здоровья, подчеркивают в СУСК РФ по Алтайскому краю.

Для дальнейшего разбирательства в участок были вызваны родители подростков. В их присутствии составили административные протоколы. А вот самая агрессивная девушка попала под уголовное преследование. В ходе расследования она свою вину признала. Теперь ее ждет суд.