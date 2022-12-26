На Алтае 19-летний парень искромсал отчима ножом

Молодой человек сразу признался следователям в убийстве Фото: Олег УКЛАДОВ

19-летний житель поселка Благовещенка обвиняется в убийстве своего отчима, которого он буквально искромсал ножом.

Трагический случай произошел в семье, где были не самые лучшие взаимоотношения отцов и детей, а если быть точнее отчима и пасынка. 11 сентября этого года 58-летний мужчина сказал молодому человеку навести порядок в доме и на приусадебном участке. Однако у парня были другие планы, и между ними произошел конфликт.

– В результате ссоры обвиняемый нашел в веранде кухонный нож и, приблизившись к сидевшему на диване 58-летнему потерпевшему, нанес удар, после чего повалил отчима на пол и причинил ему не менее одиннадцати ударов в область грудной клетки, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Потерпевший скончался от полученных травм. Сначала пасынок спустил его тело в погреб, а на следующий день, привязав металлический груз, сбросил в выгребную яму.

После всего этого молодой человек пытался скрыть следы борьбы: он отмыл кровь от пола и стен веранды, а палас и другие вещи попытался сжечь в печи. Однако не успел этого сделать, потому что через несколько дней после убийства друг потерпевшего обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении мужчины.

Уже на стадии разбирательств пасынок не стал отрицать, что причастен к пропаже отчима. Он полностью признал вину в убийстве и раскаялся. В настоящее время он дожидается суда.