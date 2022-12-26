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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 8:30

В Барнауле агентство недвижимости подозревают в денежных махинациях

Общий ущерб составил больше 8 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завели уголовное дело по факту присвоения или растраты в агентстве недвижимости.

В региональном главке МВД России по Алтайскому краю сообщили, что в отдел полиции по Индустриальному району Барнаула поступило сразу два заявления на одно и то же агентство недвижимости. Пострадавшие пояснили, что сотрудники присвоили их деньги.

– В одном случае – свыше трех миллионов рублей, в другом – свыше пяти, - поясняют в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В полиции также добавили, что в Барнауле уже отмечались аналогичные факты. А именно зарегистрировано девять заявлений от пострадавших. Проверки продолжатся. Общий ущерб устанавливается.