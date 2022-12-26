Полиция Барнаула разбирается в подробностях кровавого корпоратива

Полиция осмотрела место происшествия и допросила очевидцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 25 декабря в отдел полиции «Южный» поступило сообщение о конфликте произошедшем на корпоративе. Предпраздничные посиделки завершились кровавой бойней.

Как рассказала участница сообщества «Инцидент Барнаул» Виктория, застолье проходило в гостевом доме «Сказка» на Змеиногорском тракте. Гуляли медики одной из больниц краевой столицы. По всей видимости, когда было выпито уже достаточное количество алкоголя, взыграли старые обиды и заведующий отделением общей хирургии и его подчиненный жестоко избили врача анестезиолога-реаниматора. Последний в настоящее время находится в больнице.

В полиции подтвердили, что данный конфликт действительно имел место быть. Правоохранительные органы выезжали на место происшествия, проводили опрос свидетелей и приняли заявление от пострадавшего.

– В настоящее время по данному факту проводится проверка, - говорят в полиции.

После завершения лечения потерпевшего будут назначены экспертизы, чтобы оценить степень причиненного вреда здоровью. На этом основании будет принято процессуальное решение.