Стал известен прогноз погоды на 31 декабря 2022 года в Барнауле

Предварительный прогноз на 31 декабря 2022 года в Барнауле достаточно морозный Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики составили предварительный прогноз погоды на 31 декабря 2022 года в Барнауле. Новый год обещает встретить нас морозом.

Синоптики хоть и не любят делать долгосрочные прогнозы, но зачатую погода даже на неделю вперед значительно не отличается от того, что предскажут специалисты. Увы, на данный момент им нечем порадовать жителей Барнаула. Уже со вторника, 27 декабря, ночные температуры начнут значительно опускаться. А в новогоднюю ночь и ночь на 2 января придется пик морозов – от -28 до -30. Так что прогулки под Луной придется перенести на более поздние сроки.

Днем же 31 декабря будет достаточно комфортно – минус 9 градусов. Однако опять же днем 1 января в два раза холоднее.

Так что если вы решитесь прогуляться, то настоятельно рекомендуем одеваться теплее.