Полицейские задержали жительницу Новоалтайска с крупной партией наркотиков

Изъятые наркотики Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали 29-летнюю жительницу Новоалтайска с большой партией наркотиков. Они собиралась распространить их через закладки.

– 65 свертков с наркотиками, которые она собиралась распространить в качестве закладок на территории краевой столицы и города Новоалтайска, были изъяты и направлены на исследование. Общий вес изъятых синтетических наркотических составил чуть более 67 граммов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе проверки выяснилось, что женщина официально не трудоустроена, поэтому решила заработать в интернет-магазине по распространению наркотиков. На него она вышла в сентябре этого года.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Сейчас она заключена под стражу.