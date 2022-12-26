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НовостиОбщество26 декабря 2022 6:41

Полицейские задержали жительницу Новоалтайска с крупной партией наркотиков

Она собиралась сделать закладки
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Изъятые наркотики

Изъятые наркотики

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали 29-летнюю жительницу Новоалтайска с большой партией наркотиков. Они собиралась распространить их через закладки.

– 65 свертков с наркотиками, которые она собиралась распространить в качестве закладок на территории краевой столицы и города Новоалтайска, были изъяты и направлены на исследование. Общий вес изъятых синтетических наркотических составил чуть более 67 граммов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе проверки выяснилось, что женщина официально не трудоустроена, поэтому решила заработать в интернет-магазине по распространению наркотиков. На него она вышла в сентябре этого года.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Сейчас она заключена под стражу.