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НовостиОбщество26 декабря 2022 6:32

ГИБДД Барнаула провела акцию «Корпоратив»

Полицейские выявляли пьяных водителей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Посты выставляли исходя из анализа аварийности в городе

Посты выставляли исходя из анализа аварийности в городе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции провели акцию «Корпоратив», во время которой выявили почти два десятка нетрезвых водителей.

– Исходя из анализа аварийности в городе, была разработана дислокация мест несения службы сотрудников, экипажи были максимально приближены к местам концентрации ДТП, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Итогом рейда стали 18 водителей, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения. Согласно же официальной статистике, с начала года в Барнауле произошло больше 50 аварий, в которых участвовали либо нетрезвые автолюбители, либо же они отказались от прохождения медосвидетельствования. В результате ДТП четыре человека погибли и 80 получили травмы.