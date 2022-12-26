Больше 22 тысяч кубометров снега за выходные вывезли с улиц Барнаула

Снег вывезли с главных магистралей Барнаула Фото: пресс-службы администрации Барнаула

За прошедшие выходные дорожные службы вывезли с улиц Барнаула более 22 тысяч кубометров снега. Об этом сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

– В ночь перед рабочей неделей работало более 170 единиц зимней спецтехники: десятки коммунальных дорожных машин и пескоразбрасывателей, более 70 самосвалов и трактора со щётками были задействованы в работах по посыпке реагентами и прометанию проезжих частей, - сообщают в администрации.

Больше всего снега вывезли с наиболее загруженных улиц и проспектов: Ленина, Строителей, Социалистический, Молодежная, Димитрова, Северо-Западная, Павловский тракт, Малахова и т.д.

В понедельник днем дорожники продолжат работать.