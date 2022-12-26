На месте трамвайного депо в Барнауле хотят возвести жилой дом

Место под строительство. Фото: Кадастровая карта

Компания «Регионстрой» получившая разрешение на строительство жилого дома на месте бывшего трамвайного депо в Барнауле намерена в будущем создать целый комплекс.

Как пишет «Толк», в настоящее время территория депо на улице Анатолия уже сменила назначение и прошла процедуру межевания.

– Сейчас на кадастровой карте она размежевана на четыре отдельных участках (примерно по 8 тысяч квадратных метров каждый), предназначенных для высотных многоквартирных домов, - пишет источник.

Помимо этого собственник разработал проект застройки всего жилого квартала в квадрате улиц Загородной, Анатолия и переулком Крайним. Там должны появиться высотки от 10 до 24 этажей, школа, парковки, детские и спортивные площадки, парк, а также оборудуют выход к реке.

– Общая площадь перспективного участка должна составляет 136 тысяч кв. метров, - добавляет «Толк».

По итогу должно получиться 16 многоэтажных домов.