Улица Мало-Тобольская полностью готова к приему гостей

Новогодняя улица Мало-Тобольская Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация Центрального района Барнаула сообщила о полной готовности улицы Мало-Тобольской к приему гостей. Первый праздник, к слову, состоялся накануне.

Центральным местом на улице, разумеется, стала новогодняя красавица. В этом году здесь установили шестиметровую красавицу, украшенную бантами. Накануне жители краевой столицы могли прийти сюда и сделать красочные фотографии. Помимо самой елки на Мало-Тобольской установили ледяные фигуры и барельефы, а для самых маленьких – две горки.

А еще до 10 января будет работать Волшебная почта, с помощью которой можно написать письмо Деду Морозу. Записки можно сбросить в специальный ящик у елки.