Из Барнаула в Тюмень открыли продажу авиабилетов

Самолеты начнут летать с 9 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Стартовала продажа билетов на авиарейсы из Барнаула в Тюмень и обратно. С января города соединят прямым самолетом.

Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр».

– Авиасообщение организовано благодаря программе развития региональных перевозок в рамках Постановления Правительства от 25.12.2013 года №1242, а также субсидированию из федерального и региональных бюджетов, – сообщают в правительстве края.

С 9 января самолеты будут летать дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Отправление из Тюмени в 16.05. Из Барнаула в 21.45 (везде указано местное время). Полет составит три часа, а билет в одну сторону обойдется в сумму от 6000 рублей.