Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 2:22

Из Барнаула в Тюмень открыли продажу авиабилетов

Дорога в одну сторону обойдется в 6000 рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Самолеты начнут летать с 9 января

Самолеты начнут летать с 9 января

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стартовала продажа билетов на авиарейсы из Барнаула в Тюмень и обратно. С января города соединят прямым самолетом.

Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮТэйр».

– Авиасообщение организовано благодаря программе развития региональных перевозок в рамках Постановления Правительства от 25.12.2013 года №1242, а также субсидированию из федерального и региональных бюджетов, – сообщают в правительстве края.

С 9 января самолеты будут летать дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Отправление из Тюмени в 16.05. Из Барнаула в 21.45 (везде указано местное время). Полет составит три часа, а билет в одну сторону обойдется в сумму от 6000 рублей.