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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 2:04

26 декабря в Барнауле встало трамвайное движение из-за ДТП

Участники аварии оказались на путях
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Движение оказалось парализовано из-за машин на путях

Движение оказалось парализовано из-за машин на путях

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 26 декабря в Барнауле на улице Попова произошло ДТП из-за чего остановилось движение трамваев.

Как рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул», авария произошла в районе остановки «Сухой Лог». Там проходят трамвайные маршруты №№2 и 3. По словам очевидцев, столкнулись Hyundai Solaris и микроавтобус Honda Stepwgn.

– Автомобили оказались на трамвайных путях и движение трамваев было заблокировано, - добавляют подписчики.

О возможных пострадавших не сообщается.