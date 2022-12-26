26 декабря в Барнауле встало трамвайное движение из-за ДТП

Движение оказалось парализовано из-за машин на путях
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром 26 декабря в Барнауле на улице Попова произошло ДТП из-за чего остановилось движение трамваев.
Как рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул», авария произошла в районе остановки «Сухой Лог». Там проходят трамвайные маршруты №№2 и 3. По словам очевидцев, столкнулись Hyundai Solaris и микроавтобус Honda Stepwgn.
– Автомобили оказались на трамвайных путях и движение трамваев было заблокировано, - добавляют подписчики.
О возможных пострадавших не сообщается.