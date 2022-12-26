26 декабря в Барнауле встало трамвайное движение из-за ДТП

Движение оказалось парализовано из-за машин на путях Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 26 декабря в Барнауле на улице Попова произошло ДТП из-за чего остановилось движение трамваев.

Как рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул», авария произошла в районе остановки «Сухой Лог». Там проходят трамвайные маршруты №№2 и 3. По словам очевидцев, столкнулись Hyundai Solaris и микроавтобус Honda Stepwgn.

– Автомобили оказались на трамвайных путях и движение трамваев было заблокировано, - добавляют подписчики.

О возможных пострадавших не сообщается.