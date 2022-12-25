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НовостиОбщество25 декабря 2022 11:48

В Алтайском крае на жилье для сельских врачей и учителей требуется около 4 млрд рублей

Речь идет примерно о 700 многоквартирных домах
Александра Сапожкова
Речь идет о тех специалистах, которые переезжают работать в села

Речь идет о тех специалистах, которые переезжают работать в села

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на строительство жилья для приезжающих в села врачей и учителей требуется около 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Виктор Томенко.

Региональные власти рассчитывают получить финансирование на возведение домов в 2024 году. Сейчас прорабатывается пакет документов, чтобы заявляться и включаться в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Также уточняется перечень населенных пунктов, где можно было бы построить дома.

Отмечается, что речь идет примерно о 700 многоквартирных домах малой этажности.