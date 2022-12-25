Из окна барнаульской пятиэтажки вылетали вещи

Скриншот видео t.me/vkurse22
Барнаульцы заметили, как из окна пятиэтажки вылетали вещи. Видео опубликовано 25 декабря в телеграм-канале «В курсе 22».
На кадрах видно, что вещи летят из окна четвертого этажа. При этом у дома скопилось уже немало коробок и пакетов.
- Кто-нибудь знает, что происходит на ул. 80-й Гвардейской дивизии? – вопрошает автор видео.
Пользователи оставили под видео шутливые ответы:
- Муж вчера на корпоратив сходил, сегодня съезжает.
- Так традиция - перед Новым годом избавиться от старых вещей.
- Наверное кто-то переезжает, только почему-то через окно.