Из окна барнаульской пятиэтажки вылетали вещи

Скриншот видео t.me/vkurse22

Барнаульцы заметили, как из окна пятиэтажки вылетали вещи. Видео опубликовано 25 декабря в телеграм-канале «В курсе 22».

На кадрах видно, что вещи летят из окна четвертого этажа. При этом у дома скопилось уже немало коробок и пакетов.

- Кто-нибудь знает, что происходит на ул. 80-й Гвардейской дивизии? – вопрошает автор видео.

Пользователи оставили под видео шутливые ответы:

- Муж вчера на корпоратив сходил, сегодня съезжает.

- Так традиция - перед Новым годом избавиться от старых вещей.

- Наверное кто-то переезжает, только почему-то через окно.