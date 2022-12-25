Соцсети: в Барнауле врачи на новогоднем корпоративе жестоко избили своего коллегу-анестезиолога

Медика доставили в больницу в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на новогоднем корпоративе одной из горбольниц двое медиков жестоко избили своего коллегу. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

По словам свидетельницы происшествия, драка завязалась между заведующим отделения хирургии, его подчиненным и анестезиологом-реаниматологом.

- Анестезиолога несколько раз били головой о кафель. В больницу он был доставлен в тяжелом состоянии. Остальные участники задержаны. Следователь дело завел, - написала женщина.

Отмечается, что корпоратив проходил в ночь с 24 на 25 декабря в одном из гостевых домов Барнаула.