СМИ: директор барнаульского агентства недвижимости «Жилфонд» исчезла вместе с деньгами клиентов

Женщина могла взять с собой около 50 млн рублей клиентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле исчезла региональный директор агентства недвижимости «Жилфонд». Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на одного из риелторов.

Коллеги подозревают, что женщина могла взять с собой около 50 млн рублей клиентов – деньги хранились на период заключения сделок в индивидуальных ячейках (по типу банковских).

В ГУ МВД России по Алтайскому краю amic.ru подтвердили, что в полицию на имя руководителя агентства поступило три заявления. Сейчас идёт проверка. В самом агентстве комментировать эту тему отказались.

- Сейчас местонахождение руководителя неизвестно. По неподтвержденным данным, она уехала за границу вместе с ребенком и мужем. Установить связь с ней никому не удалось. В офисе уже прошли обыски, - пишет издание.

Пострадавшим клиентам, которые остались и без денег, и без жилья, деньги обещали вернуть, но когда это произойдет, пока неизвестно.