Мэр Барнаула вручил подарки в преддверии Нового года многодетной семье

Супруги Брит воспитывают девять девочек и троих мальчиков. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил многодетную семью Брит с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вместе с ним семью посетили замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов, гендиректор строительной компании «Сэлф» Нодар Шония и председатель комитета по социальной поддержке населения города Татьяна Королева. Гости вручили хозяйке дома Елене Брит букет цветов, ребятишкам - сладкие подарки, всем - корзины с фруктами, а также подарили полезную в быту паровую гладильную систему.

Супруги Елена и Сергей Брит воспитывают 12 детей. Среди них девять девочек и троих мальчиков. Самой старшей Анжелике исполнилось 16 лет, самой маленькой Лии – всего полгода.

В 2022 году накануне Дня матери губернатора Алтайского края Виктор Томенко вручил супругам медаль «Родительская слава».