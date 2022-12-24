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НовостиЭкономика24 декабря 2022 8:38

На Алтае реализовали все заложенные на 2022 год средства на жилье сиротам

В следующем году на эти цели направят почти 600 млн рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Квартиры

Квартиры

Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае потратили все выделенные в 2022 году деньги на жилье для сирот. Как сообщили в региональном минстрое, на следующий год выделено 338 млн рублей из федерального и 244 млн рублей из краевого бюджета.

В этом году край получал субсидию - 308,5 млн рублей, еще 137,9 млн рублей выделяли из регионального бюджета. Всего в этом году закупили 261 жилое помещение. Лидерами по квартирам стали Новоалтайск, Поспелиха и Барнаул.

- В этом году нам впервые удалось обеспечить тенденцию уменьшения количества детей-сирот, которые стоят в очереди. Также мы начали работу по следующему году, уже сейчас законтрактована 201 квартира на сумму в 475 млн рублей, – отметил глава жилищного управления Андрей Третьяков.