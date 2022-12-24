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НовостиПолитика24 декабря 2022 6:05

Заместитель главы Бийска покидает свой пост

В администрации грядут кадровые перестановки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Евгений Пазников. Фото: Сергей Кулыгин, БР

Евгений Пазников. Фото: Сергей Кулыгин, БР

Заместитель главы Бийска Евгений Пазников подал заявление об увольнении, сообщает «Бийский рабочий». Издание пишет, что в администрации якобы грядут кадровые перемены.

На этой неделе мэром Бийска был избран Виктор Щигрев. А накануне замглавы города, по данным издания, подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Пазников занимал пост заместителя по административным вопросам и внутренней политике. Он входил в команду бывшего мэра Александра Студеникина. Издание предполагает, что, по всей видимости, это будет не единственная перестановка кадров в мэрии.