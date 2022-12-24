В Барнауле ищут ушедшего из больницы седовласого мужчину

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле организованы поиски ушедшего из больницы 58-летнего мужчины. Как сообщили поисковики Алтайского отряда «ЛизаАлерт», он ушел в неизвестном направлении.

О пропаже мужчины стало известно 23 декабря. В сообщении говорится, что Владимир Горев ушел из больницы скорой помощи №2 на улице Малахова. Рост мужчины составляет 160 см, худощавое телосложение, зеленые глаза и седые волосы. Был одет в тёмно-синюю куртку. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо о местонахождении мужчины, могут сообщить по телефону 8-800-700-54-52.