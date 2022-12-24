Забег Дедов Морозов пройдет в барнаульском парке

Забег Дедов Морозов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу, 24 декабря, в барнаульском парке «Центральный» пройдет забег Дедов Морозов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в нем примут участие команды студентов.

Старт праздника назначен на 16:00. Гости зажгут елку, смогут купить новогодние сувениры ручной работы и продегустировать безалкогольный глинтвейн и напиток на основе облепихи и апельсина.

А в 17:00 состоится сам забег. Деды Морозы и Снегурочки должны будут проехать 200 метров на санях с мешками подарков.

Всех желающих приглашают поучаствовать в празднике.