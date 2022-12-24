В алтайском селе подросток украл электродвигатели, велосипед и магнитолу

Следком передал дело в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из сел Тальменского района перед судом предстанет 16-летний юноша. Он обвиняется в краже, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что в августе этого года парень и его знакомый, которые еще не достиг возраста уголовной ответственности, решили тайно обокрасть дом, в котором периодически никто не жил. Приятели выставили раму окна веранды и проникли в жилище. Там они нашли несколько электродвигателей.

- После этого несовершеннолетние залезли на крышу надворных построек на территории усадьбы и проникли в слесарное помещение, где тайно похитили велосипед. Кроме того, незаконно проникнув в гараж, обвиняемый и его знакомый взяли и вынесли из находящегося в помещении автомобиля магнитолу и другое имущество, - пояснили в следкоме.

Подросток признал вину и раскаялся. Дело направлено в суд. Также следователь внес представление в органы системы профилактики.