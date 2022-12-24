Два барнаульца напали на мать с дочкой в садоводстве

Суд признал их виновными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел суд над двумя местными жителями. Как сообщили в управлении юстиции Алтайского края, они напали на мать с дочерью в садоводстве.

Случай произошел в СНТ «Мелиоратор». Мужчины выезжали по единственной узкой улице, но не смогли проехать из-за припаркованной машины потерпевшей. Мужчины начали оскорблять хозяйку авто.

- Женщине показалось, что от них исходит запах алкоголя, поэтому она отказалась убирать автомобиль и вызвала полицию. Мужчина и его товарищ начали вести себя агрессивно, нанесли ей и ее матери несколько ударов, - отметили в ведомстве.

В итоге на дебоширов составили три административных протокола по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Они отрицали свою причастность, но судья судебного участка №8 Центрального района города Барнаула признал их вину и назначил административный штраф - по пять тысяч рублей за каждый протокол.