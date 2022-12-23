Неисправимый рецидивист убил на Алтае мужчину

Ранее у подозреваемого уже была судимость Фото: Олег УКЛАДОВ

28 сентября в одном из сел Тальменского района произошла разборка между участниками застолья. В итоге один из гостей скончался.

Следствие установило, что в тот день в гости к местной жительнице пришел обвиняемый. На тот момент у нее уже была компания, которая распивала алкоголь.

– Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и одним из присутствующих мужчин из-за незначительного повода произошла словесная ссора, - сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю.

В итоге злоумышленник избил руками и ногами 65-летнего мужчину, причем последний даже не оказывал сопротивления. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следствие установило, что в 2018 году обвиняемый уже заработал судимость за совершение преступления против личности, однако на путь исправления не встал. Несмотря на то, что в новом преступлении он сознался и раскаялся, перед законом ему еще предстоит ответить.