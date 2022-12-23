Центр Бийска перекроют перед Новым годом

Центр города перекроют к Новому году Фото: газеты «Бийский рабочий»

Центральную улицу Бийска перекроют для проведения для проведения новогодних мероприятий.

– С 26 декабря 2022 года по 31 января 2023 года будет закрыто сквозное движение автомобильного транспорта по переулку Училищный в границах от улицы Владимира Ленина до улицы Красноармейская, - сообщает пресс-центр городской администрации.

В этот период на Петровском бульваре планируются новогодние мероприятия, так что проезд транспорта будет ограничен.