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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:10

Центр Бийска перекроют перед Новым годом

Проезд транспорта будет закрыт
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Центр города перекроют к Новому году

Центр города перекроют к Новому году

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Центральную улицу Бийска перекроют для проведения для проведения новогодних мероприятий.

– С 26 декабря 2022 года по 31 января 2023 года будет закрыто сквозное движение автомобильного транспорта по переулку Училищный в границах от улицы Владимира Ленина до улицы Красноармейская, - сообщает пресс-центр городской администрации.

В этот период на Петровском бульваре планируются новогодние мероприятия, так что проезд транспорта будет ограничен.