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НовостиПолитика23 декабря 2022 11:05

Главой Крутихинского района стала женщина

Ранее она служила в администрации Тюменцевского района
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Елена Озерова

Елена Озерова

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Выборы главы Крутихинского района состоялись в Алтайском крае. Им стала Елена Озерова.

Выборы прошли 23 декабря. 13 депутатов, присутствующих на сессии, проголосовали именно за кандидатуру Елены Петровны.

– До последнего времени Елена Петровна занимала должность замглавы Администрации Тюменцевского района по строительству и ЖКХ, - сообщают в пресс-службе правительства края.

Елена Озерова окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Кроме того, за ее плечами диплом ВЗФЭИ по специальности «Финансы и кредит».