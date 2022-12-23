Главой Крутихинского района стала женщина

Елена Озерова Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Выборы главы Крутихинского района состоялись в Алтайском крае. Им стала Елена Озерова.

Выборы прошли 23 декабря. 13 депутатов, присутствующих на сессии, проголосовали именно за кандидатуру Елены Петровны.

– До последнего времени Елена Петровна занимала должность замглавы Администрации Тюменцевского района по строительству и ЖКХ, - сообщают в пресс-службе правительства края.

Елена Озерова окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Кроме того, за ее плечами диплом ВЗФЭИ по специальности «Финансы и кредит».