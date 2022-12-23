Подрядчика за 3,1 млрд рублей ищут в Барнауле для строительства трехуровневой развязки

Транспортная развязка. Фото: Проектная организация «Алтайиндорпроект»

Аукцион на определение подрядчика для строительства транспортной трехуровневой развязки объявили власти Алтайского края. стоимость проекта составляет 3,1 млрд рублей.

Эта развязка должна соединить Южный и Змеиногорский тракты, а также трассу А-322. Главная задача – разгрузить участок и, разумеется, обезопасить его. Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 января 2023 года. Стоимость контракта составляет 3,1 млрд рублей. В будущем, когда развязка будет полностью готова, ее пропускная способность должна составить до 62 тысячи автомобилей в сутки.

- Работоспособность нижнего уровня развязки-тоннеля обеспечивается подпорными стенками с частичным оформлением светопрозрачными конструкциями. Средний уровень (движение по нему осуществляется и сейчас) – это увеличенное кольцевое пересечение. Верхний уровень развязки представляет собой путепровод индивидуальной разработки, – рассказывал «Толку» министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в августе этого года.