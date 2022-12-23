Алтайские пограничники сняли с поезда девочку без паспорта

Кроме девочки с поезда сняли ее тренера и остальных членов команды Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась в СМИ на действия пограничников, которые сняли с поезда ее несовершеннолетнюю дочь без документов. Подробнее об истории рассказали «Вести Алтай».

По словам женщины, ее дочь ехала вместе с другими девочками и тренерами на соревнования в Казахстан. Около трех часов ночи на железнодорожном пункте пропуска Локоть пограничники начали проверять документы. У одного из тренеров на руках была нотариальное согласие на выезд ребенка, но так совпало, что именно в день, когда команда села в поезд, школьнице исполнилось 14 лет. Пограничники потребовали высадить ее, так как документов у нее, по сути, не было.

Но сход даже одного члена команды означало, что все не смогут принять участия в соревнованиях.

– В итоге поездка оказалась сорвана. Из-за действий пограничной службы вся команда сошла с поезда, - цитирует источник расстроенную женщину.

Всю команду привели в неотапливаемое помещение, где продержали несколько часов. Все промерзли и естественно расстроились, что не смогли выступить на соревнованиях. Семья девочки уже написала жалобу на действия пограничников в прокуратуру. В самом ведомстве предварительно ответили, что их сотрудники поступили правильно.